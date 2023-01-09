"Знищені" HIMARS продовжують спалювати склади. В Міноборони висміяли брехню росіян

Росіяни продовжують поширювати фейки про "знищені" РСЗВ HIMARS та "вбитих" українських військових, але їх склади так само згоряють, а наступи провалюються.

Про це повідомляє Міноборони України у Twitter.

"Знищені", за словами російського Міноборони, HIMARS щодня спалюють склади та казарми окупантів. Сотні нібито "убитих" українських солдатів відбивають рашистські суїцидальні атаки в Бахмуті та Соледарі. Історія знає битви, виграні за допомогою хитрощів. Але брехня завжди перемагає сама себе", - наголосили в українському оборонному відомстві.

Нагадаємо, 3 січня, Міноборони рф повідомило у звіті про нібито "знищення двох пускових установок реактивних систем залпового вогню HIMARS американського виробництва". Цю інформацію майже відразу спростували у Білому домі.