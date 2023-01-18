Банки зобов'язали надати НБУ інформацію про відокремлені пункти обміну

Банки зобов'язані до 31 січня надати Національному банку інформацію про відокремлені підрозділи, відкриті для торгівлі валютними цінностями в готівковій формі.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.
"Національний банк України нагадує банкам про необхідність надання інформації про свої відокремлені підрозділи, відкриті з метою здійснення торгівлі валютними цінностями в готівковій формі", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Нацбанк оновив автоматизовану інформаційну систему ведення Державного реєстру банків. Відтепер ця система дає змогу банкам надавати інформацію про свої відокремлені підрозділи, відкриті з метою здійснення торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, які підлягають включенню до Реєстру.
Повідомлення про оновлення автоматизованої інформаційної системи надіслано банкам 17 січня. На надання інформації про пункти обміну вони мають 10 робочих днів.
«Отже, банкам необхідно надати інформацію про свої відокремлені підрозділи, відкриті з метою здійснення торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, до 31 січня 2023 року включно», - підсумували в пресслужбі.
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