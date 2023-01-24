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Сольський розповів про цілеспрямований саботаж росією роботи "зернового коридору"

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Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський провів низку зустрічей з міністрами сільського господарства різних країн та обговорив з ними цілеспрямований саботаж росією роботи "зернового коридору" та виклики, з якими зіткнувся український агросектор.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що Сольський обговорив з міністром навколишнього середовища та зміни клімату Об'єднаних Арабських Еміратів Маріам Аль-Мейхрі проблеми аграріїв, викликані повномасштабним вторгненням в Україну. Сторони детально розглянули втрати українського агросектору та роботу АПК в умовах війни.

На зустрічі з міністром сільського господарства Литовської Республіки Кястутисом Навіцкасом зосередили увагу на проблематиці сповільнення перевірок суден з продовольством у Босфорі. Сольський підкреслив, що причини затримок суден не мають об'єктивних підстав і спровоковані виключно російською стороною.

Очільник Мінагрополітики зазначив, що кожен день простою суден коштує від 20 до 50 тис. доларів, що лягає тягарем на українських фермерів. Він підкреслив, що під своїм лицемірством країна-агресор приховує єдину мету: завдати Україні не тільки воєнної поразки, але й економічної.

Питання поточної роботи українського агросектору обговорювали також на зустрічі з міністром природи та азотної політики Королівства Нідерланди (без портфеля) у Міністерстві сільського господарства, природи та якості продовольства Нідерландів Христианною Ван дер Вал-Зеггелінк.

Сольський розповів про труднощі зі збором урожаю та про вплив наслідків воєнного вторгнення на агросектор. Він акцентував, що "зерновий коридор" працює де-юре. Де-факто, перевірки штучно гальмуються російською стороною. Сторони детально обговорили реалізацію гуманітарної продовольчої ініціативи Grain from Ukraine і подальші перспективи її розширення. Розглянули можливості реалізації і програм підтримки для українських фермерів.

З міністром сільського господарства Ефіопії Мелесом Меконеном Йімером обговорили можливості партнерства та розширення торговельно-економічної співпраці в аграрній сфері. Сольський розповів про нещодавній візит делегації Мінагрополітики до країн Африки, основною метою якого було поглиблення міжнародної співпраці.

Під час зустрічі з генеральним директором Федерального управління сільського господарства Швейцарії Крістіаном Хофером говорили про труднощі експорту зерна, що спровоковані російською стороною. Український міністр розказав про інші проблеми, з якими стикаються українські аграрії у своїй роботі.

Очільник Мінагрополітики наголосив, що Україні важливо заручитися міжнародною підтримкою у питаннях збільшення ліквідності аграрного ринку. Тому міністр закликав партнерів спільно з IFC та Світовим банком сприяти в залученні кредитних органів до фінансування аграрного сектору України. Міністри обговорили можливості розширення підтримки та шляхи надання Україні допомоги від Швейцарії. Сторони домовилися повернутися до детального обговорення ініціатив.

Сольський також провів зустріч із представниками агропромислового бізнесу Німеччини, який працює в Україні. На зустрічі йшлося про можливості розширення торгово-економічних відносин, реалізацію спільних проєктів та поглиблення міжнародної співпраці.

Сольський
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