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Бобровська: Сьогодні Резніков перебуває на своїй посаді

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Міністр оборони України Олексій Резніков сьогодні перебуває на своїй посаді. Він стримав слово про демонополізацію ринку харчових закупівель і гідно працює на міжнародній арені. Про це у коментарі зазначила нардеп, член Комітету з питань оборони, нацбезпеки та розвідки Соломія Бобровська, пишуть Українські новини.

Після учорашнього засідання оборонного комітету, де міністр оборони Олексій Резніков надавав інформацію щодо закупівлі продуктів харчування для армії, депутати ще продовжать опрацьовувати цю тему, зазначила політик.

Разом з тим, роботу Олексія Резнікова на посаді міністра оборони в цілому Бобровська оцінює позитивно.

"Я вважаю, що пан Олексій на своїй позиції. В нього була принципова позиція рік тому, і він дотримав свого слова - по харчуванню і закупівлях знищити монополіста і більше не повторювати загрозу безпеці щодо закупівель.

Також він відпрацьовує на міжнародному рівні. І в нього насправді цивільна політична посада. Нарешті є розмежування між функціональними обов‘язками головного командувача і міністра оборони, немає оцих абсурдних конфліктів як було при Тарану і Хомчаку.

Я вважаю що Резніков дійсно відповідає своїй посаді, особливо в рамках міжнародної роботи", - сказала вона.

Щодо звинувачень, які в окремих ЗМІ пролунали на адресу МОУ у нібито завищенні цін на послуги харчування, то Бобровська не виключає штучності цього конфлікту.

"Подекуди міг бути штучно піднятий і просунутий. Можливо, така версія теж має місце. Але для мене вся ця історія, оскільки я воювала з попереднім монополістом "Волонтером", вона є доволі неоднозначною з двох боків", - сказала вона, додавши, що з темою закупівель профільний комітет буде продовжувати працювати.

Зокрема, йдеться про наміри нардепів частково відкрити інформацію про тендери Міноборони, але так, щоб це не зашкодило нацбезпеці країни.

Разом з тим, Бобровська вважає, що розібратися треба із тим, як чинні контракти МО були злиті у відкритий доступ.

"Якщо ми говоримо об‘єктивно, то так, вже стоїть питання не лише про ціни й фірми, які виграли контракт, їх бенефіціарів, процедури тендерів, і чому вони закриті, а й про те, що треба розбиратися, хто зливає такі документи. Це все стає питанням єдиним, на яке суспільство має отримати відповідь", - підсумувала вона.

Резніков, Бобровська
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