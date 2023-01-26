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Шольц: Німеччина не хотіла діяти самотужки у питанні передачі танків Україні

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Німеччина не хотіла діяти самотужки у питанні передачі танків Україні. Тому Берлін чекав сигналів та створення коаліції разом з партнерами.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Шольц після оголошення рішення надати Україні танки виступив у парламенті Німеччини.

"Було б дуже серйозною помилкою ухвалити одностороннє рішення, важливо працювати разом з іншими... Важливо витратити час, щоб досягти координації", - пояснив він.

При цьому канцлер запевнив, що його країна підтримуватиме Україну зброєю "якнайдовше", але додав, що важливо уникнути ескалації.

"У нас війна в Європі, недалеко звідси. Одне має бути зрозумілим: ми робитимемо все необхідне і можливе для підтримки України, але водночас ми хочемо переконатися, що не буде ескалації війни між росією та НАТО", - наголосив він.

Шольц заявив, що йому "довелося порвати з тим, що Німеччина робила протягом десятиліть", натякаючи на те, що німецькі танки вперше боротимуться на полі бою в Європі з часів Другої світової війни.

Олаф Шольц у парламенті також заспокоїв громадян Німеччини, які переймаються щодо можливої ескалації.

"Будь ласка, довіртеся нам, довіртеся уряду, ми продовжимо роботу на міжнародному рівні. Ми зробили підтримку можливою без збільшення ризиків у неправильному напрямку", - сказав канцлер.

танки, Шольц
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