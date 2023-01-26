Шольц: Німеччина не хотіла діяти самотужки у питанні передачі танків Україні

Німеччина не хотіла діяти самотужки у питанні передачі танків Україні. Тому Берлін чекав сигналів та створення коаліції разом з партнерами.
Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Шольц після оголошення рішення надати Україні танки виступив у парламенті Німеччини.
"Було б дуже серйозною помилкою ухвалити одностороннє рішення, важливо працювати разом з іншими... Важливо витратити час, щоб досягти координації", - пояснив він.
При цьому канцлер запевнив, що його країна підтримуватиме Україну зброєю "якнайдовше", але додав, що важливо уникнути ескалації.
"У нас війна в Європі, недалеко звідси. Одне має бути зрозумілим: ми робитимемо все необхідне і можливе для підтримки України, але водночас ми хочемо переконатися, що не буде ескалації війни між росією та НАТО", - наголосив він.
Шольц заявив, що йому "довелося порвати з тим, що Німеччина робила протягом десятиліть", натякаючи на те, що німецькі танки вперше боротимуться на полі бою в Європі з часів Другої світової війни.
Олаф Шольц у парламенті також заспокоїв громадян Німеччини, які переймаються щодо можливої ескалації.
"Будь ласка, довіртеся нам, довіртеся уряду, ми продовжимо роботу на міжнародному рівні. Ми зробили підтримку можливою без збільшення ризиків у неправильному напрямку", - сказав канцлер.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023