Кабмін упорядкував умови праці іноземців та осіб без громадянства в Україні

Кабінет Міністрів упорядкував умови праці іноземців та осіб без громадянства в Україні, затвердивши зразки документів, необхідних для отримання чи продовження строку дії відповідних дозволів.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
Зазначається, що рішенням, ухваленим на засіданні уряду 24 січня 2023 року, також врегульовуються та приводяться у відповідність до вимог чинного законодавства норми щодо застосування праці гіг-спеціалістів з числа іноземців та осіб без громадянства за гіг-контрактами.
«Зважаючи, що розвиток IT – один з наших пріоритетів, для забезпечення сталих умов, які сприяли б розвитку галузі, було ухвалено закон «Про стимулювання розвитку цифрової економіки». Він гарантує стабільність правового режиму Дія Сіті протягом 25 років. Сьогоднішнім рішенням Уряд врегулював правову колізію, дозволивши резидентам Дія Сіті отримувати роботи чи послуги гіг-спеціалістів з числа іноземців та осіб без громадянства за гіг-контрактами без отримання дозволу», - розповіла перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.
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