Мінекономіки підтверджує зростання економіки України на 3,2%

Міністерство економіки підтверджує прогноз зростання економіки України в 2023 році на 3,2%, незважаючи на погіршення Нацбанком цього тижня свого прогнозу з 4% до 0,3%, повідомив перший заступник міністра Денис Кудін.
"Наш прогноз - 3,2% зростання в 2023 році, поки що ми його не коригуємо", – сказав він під час додаткової сесії відповідей і запитань щорічної конференції Ukraine Economic Outlook.
Кудін пояснив, що бізнес зміг краще, ніж очікувалося, пристосуватися до нових умов енерговідключень, викликаних російськими обстрілами, наприклад, якщо Мінекономіки спочатку прогнозувало спад ВВП в грудні на 37%, то тепер оцінює його в 35%.
Нагадаємо, раніше Національний банк України погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту країни у 2023 році до 0,3% із 4% у попередньому прогнозі, що багато в чому пов'язано із продовженням базового сценарію з повномасштабною війною ще на півроку – до початку 2024 року.
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