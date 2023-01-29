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Мінекономіки підтверджує зростання економіки України на 3,2%

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Міністерство економіки підтверджує прогноз зростання економіки України в 2023 році на 3,2%, незважаючи на погіршення Нацбанком цього тижня свого прогнозу з 4% до 0,3%, повідомив перший заступник міністра Денис Кудін.

"Наш прогноз - 3,2% зростання в 2023 році, поки що ми його не коригуємо", – сказав він під час додаткової сесії відповідей і запитань щорічної конференції Ukraine Economic Outlook.

Кудін пояснив, що бізнес зміг краще, ніж очікувалося, пристосуватися до нових умов енерговідключень, викликаних російськими обстрілами, наприклад, якщо Мінекономіки спочатку прогнозувало спад ВВП в грудні на 37%, то тепер оцінює його в 35%.

Нагадаємо, раніше Національний банк України погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту країни у 2023 році до 0,3% із 4% у попередньому прогнозі, що багато в чому пов'язано із продовженням базового сценарію з повномасштабною війною ще на півроку – до початку 2024 року.

Источник: Интерфакс-Украина
Мінекономіки
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