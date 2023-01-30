Мінекономіки готове скасувати 47% ліцензій і дозволів, що регулюють господарську діяльність

Міністерство економіки готове цього року скасувати 47% ліцензій і дозволів, що регулюють господарську діяльність.
Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко
"Ми продовжимо скасовувати архаїчні і застарілі ліцензії, дозволи та інші інструменти регулювання, а також цифровізувати та спрощувати ті інструменти, які справді потрібні для публічних політик, - зазначила Свириденко.
За її словами, Міністерство економіки готове цього року скасувати 47% ліцензій і дозволів. Відповідні домовленості були досягнуті під час першого засідання міжвідомчої робочої групи з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності.
Зокрема, пропонується скасувати:
В подальшому робоча група опрацює інструменти регулювання, що належать до сфери компетенції інших органів влади.
Також планується розглянути регуляторні інструменти в сфері захисту довкілля та природних ресурсів.
"Вільне регуляторне середовище — надзвичайно важливий чинник економічного зростання. Україна поставила за мету за десять років зробити стрибок від перехідної економіки до економіки, що розвивається. І дерегуляція – один з кроків до цієї мети", - підкреслила Свириденко.
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