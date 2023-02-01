США можуть передати Україні далекобійні снаряди

У новому пакеті військової допомоги для України, який готують Сполучені Штати, вперше можуть міститись далекобійні снаряди.
Про це агенції Reuters повідомили два американські посадовці, знайомі з відповідним обговоренням, пише "Європейська правда".
За даними співрозмовників Reuters, обсяг пакета, про можливість надання якого нещодавно заявили в Білому домі, може становити 2,2 мільярда доларів, що робитиме його одним із найбільших за весь час.
Оновлено 00:50. В оновленому матеріалі Reuters уточнює, що йдеться про малогабаритні високоточні боєприпаси Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB), дальність дії яких становить 150 кілометрів. Натомість прохання України про ракети ATACMS було відхилене.
"Більша дальність польоту планерної бомби GLSDB може дозволити Україні вражати цінні військові об'єкти, які раніше були недосяжними, і допомогти їй продовжувати контратаки, підриваючи російську оборону в глибині її тилу", - пише Reuters.
Як відомо, наявні в українських військових реактивні системи залпового вогню HIMARS здатні уражати цілі на відстані близько 80 кілометрів.
Україна тривалий час просить у США далекобійні ракети - зокрема ATACMS, здатні уражати цілі на відстані до 300 кілометрів, обґрунтовуючи це тим, що наявне озброєння не дозволяє знищувати логістичні вузли російських окупаційних військ на українській території.
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