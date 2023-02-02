Свириденко: Нова процедура закупівель для армії має запрацювати навесні

Нова процедура закупівель для армії має запрацювати навесні, Мінекономіки пропонує закуповувати продукти не на рік, а на квартал та забезпечити публічний контроль над цінами.
Про це повідомила перший віцепрем’єр – міністр економіки Юлія Свириденко.
Вона нагадала, що для розробки оновленого підходу до закупівель для армії уряд створив робочу групу, до якої увійшли представники Міністерства економіки, Міністерства оборони, Державної аудиторської служби України, СБУ, ДБР.
"Новий механізм закупівель має забезпечити публічний контроль над цінами, за якими закуповуються продукти для армії, при цьому буде забезпечена секретність інформації", – зазначила міністерка.
Головна пропозиція Міністерства економіки полягає в тому, щоб перейти від закупівлі "послуг харчування" до закупівлі "продуктів харчування з доставкою", визначення граничних меж по основним категоріям продуктів на підставі данних статистики, а також заключення угоди з постачальником на квартал, а не на рік як сьогодні.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023