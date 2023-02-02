Свириденко: Нова процедура закупівель для армії має запрацювати навесні

Нова процедура закупівель для армії має запрацювати навесні, Мінекономіки пропонує закуповувати продукти не на рік, а на квартал та забезпечити публічний контроль над цінами.

Про це повідомила перший віцепрем’єр – міністр економіки Юлія Свириденко.

Вона нагадала, що для розробки оновленого підходу до закупівель для армії уряд створив робочу групу, до якої увійшли представники Міністерства економіки, Міністерства оборони, Державної аудиторської служби України, СБУ, ДБР.

"Новий механізм закупівель має забезпечити публічний контроль над цінами, за якими закуповуються продукти для армії, при цьому буде забезпечена секретність інформації", – зазначила міністерка.

Головна пропозиція Міністерства економіки полягає в тому, щоб перейти від закупівлі "послуг харчування" до закупівлі "продуктів харчування з доставкою", визначення граничних меж по основним категоріям продуктів на підставі данних статистики, а також заключення угоди з постачальником на квартал, а не на рік як сьогодні.