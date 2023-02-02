Галущенко: Україна має достатній запас енергетичних ресурсів для завершення опалювального сезону

Станом на 1 лютого поточного року Україна має достатній запас енергетичних ресурсів для завершення сталого опалювального сезону.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу міністерства.

«На сьогодні в українських газових сховищах зберігається понад 11 млрд кубометрів газу, на складах – близько 1,2 млн тонн вугілля. Це достатні обсяги для того, аби пройти і завершити цей дуже непростий для нашої країни опалювальний сезон», - зазначив він.

Галущенко наголосив, що українські енергетики, попри всі виклики, продовжують тримати «енергетичний фронт».

«Ми зробимо все від нас залежне, аби у ці надскладні часи у домівках українців було тепло», - підсумував він.