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Галущенко: Внаслідок російського вторгнення Україна втратила 90% вітрової та 40% сонячної генерації електроенергії

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Галущенко: Внаслідок російського вторгнення Україна втратила 90% вітрової та 40% сонячної генерації електроенергії

Україна внаслідок російського вторгнення втратила близько 90% вітрової та понад 40% сонячної генерації електроенергії.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook міністерства.

"Однак навантаження на теплову генерацію зберігатиметься протягом усього року. Ми втратили близько 90% вітрової генерації та до 40% сонячної. Таким чином, теплова генерація нестиме значне навантаження", - зазначив міністр енергетики.

За його словами, основне навантаження цього року навіть у літню пору року ляже на об'єкти теплової електрогенерації. Він також зазначив, що наразі основне завдання в енергетичній сфері України – пройти осінньо-зимовий період.

Раніше Галущенко заявив, що після останнього масованого ракетного обстрілу РФ вдалося уникнути серйозних пошкоджень енергосистеми України.

Пізніше повідомлялося, що внаслідок поступового зниження температури та активізації роботи промисловості та бізнесу в Україні зростає споживання електроенергії. До всіх областей було доведено ліміти.

Галущенко, електроенергія
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