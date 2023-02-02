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В Україні оновлюються правила отримання грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб

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В Україні відсьогодні оновлюються правила отримання грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб.

Про це у Телеграмі поінформував Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець, передає Укрінформ.

“Звертаю увагу, що ВПО, які вже отримують грошову допомогу, не потрібно звертатися до органів соціального захисту населення або центрів надання адміністративних послуг для актуалізації даних на отримання щомісячної грошової допомоги на проживання, оскільки такі виплати будуть автоматично продовжені”, - уточнив Лубінець.

За його словами, йдеться про три тисячі гривень для дітей та осіб з інвалідністю та 2 тисячі гривень для дорослих.

Як поінформував Лубінець, право на отримання виплат мають громадяни, з-поміж ВПО, які належать до низки груп.

Серед цих громадян — ті, які мають непридатне для проживання або зруйноване житло і подали до 20 травня 2022 року заявку на відшкодування відповідних втрат, зокрема через портал “Дія”, ті, які мають документальне підтвердження від органів місцевого самоврядування факту пошкодження або знищення нерухомого майна через бойові дії, терористичні акти, диверсії, спричинені агресією рф, і ті, які повторно перемістились із тимчасово окупованих територій або територій, на яких ведуться бойові дії після 24 лютого 2022 року.

Також до тих внутрішньо переміщених осіб, які мають право на отримання виплат, належать ті, які виїхали з населених пунктів, що включені до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф і ті, які отримували щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання станом на 24 лютого 2022 року.

ВПО, Лубінець
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