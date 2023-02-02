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Середня ціна російської експортної нафти за рік впала в 1,7 рази

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Середня ціна основної російської експортної марки нафти Urals у січні 2023 року становила $49,48 за барель.

Про це заявили у Мінфіні рф.

Як зазначає "Коммерсантъ", це в 1,7 раза нижче, ніж у січні 2022 року, коли барель коштував $85,64.

При цьому федеральний бюджет росії на 2023 рік верстався на основі середньої річної ціни на нафту Urals у розмірі $70,10 за барель.

Встановлена Мінфіном ціна Urals, яка використовується при оподаткуванні, розраховується агентством Argus і враховує ціни на суміш у Балтійському і Чорному морях, включно з вартістю страхування і фрахту (CIF).

Раніше Міністерство фінансів рф заявило, що середня ціна на нафту Urals за період із 15 грудня 2022 року до 14 січня 2023 року становила 46,82 доларів за барель - це значно нижче від ліміту в 60 доларів за барель, встановленого G-7.

За підсумками грудня середня ціна Urals становила ($50,47 за барель - це падіння на чверть порівняно з листопадом. Причиною стало набуття чинності 5 грудня європейського ембарго і стелі цін.

При цьому російська влада розраховує, що ціна Urals зросте за кілька місяців - "після того, як спаде санкційний переполох, а експортери і покупці обкатають нові логістичні ланцюжки і схеми страхування".

Але нові показники російського Мінфіну свідчать, що ситуація розвивається у зворотний бік, додає The Bell.

нафта, Мінфін
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