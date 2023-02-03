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Мінагрополітики України закликає ЄС продовжити спрощений режим експорту товарів

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Євросоюзу слід продовжити припинення всіх мит та заходів торговельного захисту на імпорт з України, що діє до 5 червня 2023 року, це дозволить підтримати агросектор України під час відбиття російської агресії, а також уникнути загроз продовольчої безпеки та зростання світових ціни на сільгосппродукцію.

Відповідну заяву зробив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський на спільному засіданні українського уряду та Єврокомісії у Києві.

"Війна не закінчується, проблеми українського агросектора, спричинені воєнним вторгненням, не зменшуються. Тому ми звертаємося до вас із проханням лише посилювати підтримку, щоб витримати всі виклики та продовжувати діяльність. Українському АПК потрібна ваша підтримка", - закликав міністр під час виступу.

"Закликаємо міжнародних партнерів продовжити спрощений режим експорту (українських товарів – ІФ-У), посилити ініціативу "Шляхи солідарності", рішуче відреагувати на блокування "зернового коридору" (перевірок суден російськими інспекторами – ІФ-У), підтримати ініціативу Grain from Ukraine та країн, які опинилися на межі голоду. П'яте, і особливо важливе: закликаю міжнародну спільноту та Євросоюз насамперед підтримати українських фермерів кредитуванням цього року", - додав Сольський.

Український міністр також подякував урядам країн Європи, які скасували мито та квоти на український експорт терміном на один рік, усвідомлюючи можливі негативні наслідки для світової продовольчої безпеки.

Також він відзначив реалізацію міжнародними партнерами ініціативи "Шляхи солідарності", яка полегшила постачання з України через кордони з Євросоюзом, а також "зерновий" коридор у рамках Стамбульських зернових домовленостей, які частково відкрили експорт з українських морських портів.

Источник: Интерфакс-Украина
Сольський
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