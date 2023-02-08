Мисливці на танки: росіяни почали "воювати" проти західних танків, хоча вони ще не доїхали до України

росіяни почали "воювати" проти західних танків, хоча вони ще не надійшли українським військовим, аби знецінити їх важливість на фронті. Таким чином ворог намагається заспокоїти своїх військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пояснення Центру стратегічних комунікацій (ЦСК).
Зокрема, пропагандистські російські ЗМІ анонсували створення так званих "загонів мисливців" на західні танки, за їх знищення чи захоплення пропонують грошову винагороду.
"російські військові реально бояться появи на полі бою західних танків. Тож пропаганда намагається якось згладити негативний психологічний ефект", - йдеться в повідомленні.
Тобто, таким чином російські пропагандисти намагаються знецінити західні Leopard, Challenger та Abrams, вигадуючи історії про їх нібито "непристосованість до театру бойових дій, складність для управління українськими екіпажами" тощо.
"Анонс створення "мисливців на танки" - чергова недолуга ІПСО. Її адресатом є, зокрема, західні політики та компанії-виробники. росії реально нічого протиставити сучасним західним танкам. Її власний проект "Армата", схоже, виявився бутафорією для відмивання бюджетних коштів", - додають в ЦСК.
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