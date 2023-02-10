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У Мінфіні назвали банки, через які здійснюються виплати пенсіонерам та бюджетникам

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Міністерство фінансів повідомляє, що виплати пенсіонерам та бюджетникам здійснюються через 46 банків.

Про це свідчать дані міністерства, передають Українські Новини.

Відповідно до вимог пункту 4 Порядку відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням та заробітної плати працівникам бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 № 1231, Міністерство фінансів України публікує перелік уповноважених банків станом на 01.02.2022.

На сьогодні уповноваженими є 46 банків.

Перелік уповноважених банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням та заробітної плати працівникам бюджетних установ

  1. АТ «Ощадбанк»
  2. АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
  3. АТ «Укрексімбанк»
  4. АТ АБ «Укргазбанк»
  5. АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»
  6. АТ «КБ «АКОРДБАНК»
  7. АТ «А-БАНК»
  8. АТ «АЛЬФА-БАНК»
  9. АТ «Банк Альянс»
  10. АТ «БАНК ВОСТОК»
  11. АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»
  12. АТ «Банк Кредит Дніпро»
  13. АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
  14. АТ КБ «Глобус Банк»
  15. АТ «СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК «ГРАНТ»
  16. АТ «Ідея Банк»
  17. АТ АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»
  18. АТ «Комерційний Індустріальний Банк»
  19. АТ «АКБ «КОНКОРД»
  20. АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК»
  21. АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»
  22. АТ «КРЕДОБАНК»
  23. АТ «КРИСТАЛБАНК»
  24. АТ АКБ «Львів»
  25. АТ «МЕTАБАНК»
  26. АТ «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»
  27. АТ «МОТОР-БАНК»
  28. АТ «МТБ БАНК»
  29. АТ «ОТП Банк»
  30. АТ АБ «ПІВДЕННИЙ»
  31. АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»
  32. АТ «ПОЛІКОМБАНК»
  33. АТ «Полтава-банк»
  34. АТ «ПРАВЕКС БАНК»
  35. АТ «ПроКредит Банк»
  36. АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»
  37. АТ «АКБ «РАДАБАНК»
  38. АТ «Райффайзен Банк»
  39. АТ «РВС БАНК»
  40. АТ «СКАЙ БАНК»
  41. АТ «ТАСКОМБАНК»
  42. АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК»
  43. АТ «УкрСиббанк»
  44. АТ «Універсал Банк»
  45. АТ «Юнекс Банк»
  46. АТ «БАНК СІЧ»
Мінфін
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