У Мінфіні назвали банки, через які здійснюються виплати пенсіонерам та бюджетникам

Міністерство фінансів повідомляє, що виплати пенсіонерам та бюджетникам здійснюються через 46 банків.

Про це свідчать дані міністерства, передають Українські Новини.

Відповідно до вимог пункту 4 Порядку відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням та заробітної плати працівникам бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 № 1231, Міністерство фінансів України публікує перелік уповноважених банків станом на 01.02.2022.

На сьогодні уповноваженими є 46 банків.

Перелік уповноважених банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням та заробітної плати працівникам бюджетних установ