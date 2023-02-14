Українці можуть обрати найкращу марку воєнного часу через застосунок “Дія”

Міністерство цифрової трансформації надало українцям можливість за допомогою застосунку “Дія” обрати найкращу марку воєнного часу.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу міністерства.

Опитування триватиме з 13 до 20 лютого.

«Опитування у "Дії" є основою електронної демократії. У них вже взяли участь мільйони українців. Це зручний інструмент, який допомагає визначити думку громадян з певного питання. Українці вже обирали дизайн воєнних марок від "Укрпошти" у "Дії". А тепер можуть визначити, яка з них була найкращою. Продовжуємо створювати історію електронної демократії у світі», - зазначив він.

На звання найкращої претендують 10 марок воєнного часу: Вільні. Незламні. Непереможні; Доброго вечора, ми з України!; Зброя Перемоги; Кримський міст на біс!; Переможного Нового року!; Пес Патрон; Русскій воєнний корабль, іді … !; Слава Збройним силам України!; Українська Мрія; Херсон – це Україна!

Аби взяти участь в опитуванні, необхідно авторизуватися у "Дії", обрати Послуги, а далі – Опитування. Серед переліку запропонованих проголосувати за улюблену марку. Також проголосувати за марку можна на сторінках Укрпошти та гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського у соцмережах. Художник марки-переможниці отримає приз.

Як повідомляв Укрінформ, у "Дії" українці вже обирали тематику та ескіз воєнних марок «Доброго вечора, ми з України!» та «Трактор, що тягне танк». Це були одні з наймасовіших опитувань у застосунку, в яких взяли участь загалом понад 1,3 млн українців.