Зеленський може зустрітися з Байденом у Польщі

Президент України Володимир Зеленський може відвідати Польщу для зустрічі з Президентом США Джо Байденом. Про це повідомляє видання Dziennik Gazeta Prawna, пише УНН.

Джерела в українських органах влади повідомляють, що організація офіційного візиту Президента України до Польщі перебуває на фінішній прямій.

Повідомляється, що найімовірніше, це станеться під час перебування президента Джо Байдена у Варшаві або Жешуві.

"Це буде офіційний, повномасштабний візит. Ми над цим працюємо", — додав співрозмовник із Києва.

Прессекретар МЗС Польщі Лукаш Ясіна не підтвердив візит Зеленського, але зазначив, що його, як завжди, чекають у Польщі.

Також повідомляється, що Володимир Зеленський, найімовірніше, презентує деталі формули миру в присутності Анджея Дуди і Джо Байдена.

Президент Джо Байден відвідає Польщу цього місяця, щоб відзначити річницю російського вторгнення в Україну.

Повідомлялося, що для президента США Джо Байдена надзвичайно важливий візит до Польщі приурочений до першої річниці широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.