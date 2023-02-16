Зеленський може зустрітися з Байденом у Польщі

Президент України Володимир Зеленський може відвідати Польщу для зустрічі з Президентом США Джо Байденом. Про це повідомляє видання Dziennik Gazeta Prawna, пише УНН.
Джерела в українських органах влади повідомляють, що організація офіційного візиту Президента України до Польщі перебуває на фінішній прямій.
Повідомляється, що найімовірніше, це станеться під час перебування президента Джо Байдена у Варшаві або Жешуві.
"Це буде офіційний, повномасштабний візит. Ми над цим працюємо", — додав співрозмовник із Києва.
Прессекретар МЗС Польщі Лукаш Ясіна не підтвердив візит Зеленського, але зазначив, що його, як завжди, чекають у Польщі.
Також повідомляється, що Володимир Зеленський, найімовірніше, презентує деталі формули миру в присутності Анджея Дуди і Джо Байдена.
Президент Джо Байден відвідає Польщу цього місяця, щоб відзначити річницю російського вторгнення в Україну.
Повідомлялося, що для президента США Джо Байдена надзвичайно важливий візит до Польщі приурочений до першої річниці широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023