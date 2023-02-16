російський мінбуд планує дозволити будівництво багатоповерхових будинків з дерева

російське міністерство будівництва планує дозволити будівництво дерев'яних будинків заввишки до п'яти поверхів. Про це повідомляє російський "Інтерфакс".

Видання зазначає, що російський мінбуд ще з 2020 року розробляє нормативні акти, які дозволять зводити багатоповерхові дерев'яні будинки, і розраховує у 2024 році надати дозвіл на це.

"Ми цього року, я думаю, завершимо повністю всі випробування і, як мінімум, забезпечимо внесення змін до нормативної бази в першому кварталі 2024 року, забезпечимо будівництво п'яти поверхів. З наступного року будинки з дерева, як мінімум, заввишки п'ять поверхів у нас можна буде будувати", – сказав заступник голови Мінбуду.

До кінця поточного року в росії хочуть вирішити питання щодо пожежної та сейсмічної безпеки у будівлях з дерева.