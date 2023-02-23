Свириденко: уряд працює над створенням умов для повернення 4,6 млн українців додому

Український уряд працює над створенням умов для повернення в країну 4,6 млн громадян, які рятувалися від війни та перебувають за кордоном у Європі, адже їхнє повернення необхідне для участі у відбудові та відновленні України.

Про це у Брюсселі журналістам повідомила перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко, пише УНН.

"Українська економіка пережила спад у 30% на кінець минулого року, і половина цього падіння була через те, що скоротилося споживання, частково через те, що скоротилося виробництво. Тож тепер ми як уряж розуміємо, що перед нами виклик, і нам треба повернути наших українців назад. (...) І ми робимо все можливе, ми маємо направити свої зусилля на створення робочих місць, (...) створення грантових програм для організації малого та середнього бізнесу. Тому що ми розуміємо, що зараз у Європі перебуває 4,6 мільйона українців. Нам потрібно, щоб вони повернулися назад для відбудови і для відновлення України", - зазначила Свириденко.