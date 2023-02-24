Кулеба: Уся команда президента України працює над тим, щоб палала "дипломатична земля" під ногами росіян

Уся дипломатична команда президента України Володимира Зеленського і він особисто працюють над тим, щоб у ці дні "дипломатична земля" під ногами росіян палала, і так і буде, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Уся дипломатична команда президента Зеленського і він особисто працюють над тим, щоб у буквальному сенсі в ці дні "дипломатична земля" під ногами росіян палала. І так і буде. Будуть рішення про санкції потужні, будуть рішення про зброю", - сказав Кулеба у відеозверненні з кулуарів ООН, оприлюдненому у фейсбуці.

Міністр додав, що також у рамках візиту проводить зустрічі з деякими колегами з країн, які постачають Україні озброєння, для прискорення цього процесу.