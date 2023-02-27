путін: Не буде об'єднаного "русского народа" - будуть московити, уральці та інші

російський диктатор володимир путін допустив, що у майбутньому рф розвалиться. Традиційно у цьому глава кремля звинуватив Захід.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на диктатора в інтерв'ю російським пропагандистським ЗМІ.
путін заявив, що Захід нібито має лише одну мету - розвалити російську федерацію. Водночас він допустив таку можливість.
диктатор вважає, що якщо росія розвалиться, то об'єднаного "русского народа" не буде.
"російського народу, якщо Заходу вдасться розвалити російську федерацію і встановити контроль над її уламками, може не зберегтися - будуть московити, уральці та інші", - сказав путін.
Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що розвал росії буде найкращою гарантією безпеки для України та світу.
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