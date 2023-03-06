Галущенко: Дипломатичні кроки щодо повернення ЗАЕС під контроль України не принесли успіху

Дипломатичні кроки щодо повернення Запорізької атомної електростанції під контроль України не принесли успіху. А окупанти продовжують експлуатувати станцію таким чином, що це погіршує стан обладнання. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, передає УНН.

«Наразі ситуація зайшла у глухий кут. Наша позиція, яку ми озвучуємо на всіх міжнародних майданчиках, зводиться до того, що будь-які переговори стосовно ЗАЕС мають базуватись: по-перше, на демілітаризації станції, по-друге, виході із ЗАЕС працівників росатому, по-третє, український персонал має отримати можливість спокійно, без тиску оперувати ядерним об‘єктом. Але у відповідь на це ми отримали нікчемний указ путіна про те, що ЗАЕС - це “федеральна” власність, із реєстрацією відповідної компанії в москві з назвою “Запорізька станція”», – розповів Галущенко.

Очільник Міненерго повідомив, що Україна отримує від місії МАГАТЕ, яка працює на ЗАЕС, тривожні сигнали. Росіяни вкрай непрофесійно поводяться на станції, експлуатують її в такому режимі, що стан обладнання та устаткування погіршується.

«Є відчуття, що одна з цілей загарбників: після деокупації залишити нам її в неробочому стані», – зазначив Галущенко.