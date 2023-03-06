Подоляк: путін втрачає контроль, адже відбувається десакралізація його образу

Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що кількість конфліктів, інцидентів і вибухів, що зростають в росії, свідчить про втрату контролю всередині країни.
Про це він сказав в етері телеканалу FREEДОМ.
За словами представника Банкової, на території країни-агресорки відбувається абсолютна втрата контролю над звичайними елементами безпеки як такої. Подоляк також наголошує: такі події говорять про те, що президент-диктатор рф володимир путін втрачає контроль, адже відбувається десакралізація його образу.
«Усе це говорить про те, що, по-перше, відбувається десакралізація образу путіна. Тобто він уже для росії не цар, який гарантує їм нескінченно велич. По-друге, наявність множинності конфліктів у найближчому оточенні. Усі, звісно, знають про конфлікт пригожина (власник пвк «вагнера» – ред.) з класичним генералітетом та про дуже багатьох на різних рівнях», – наголосив Подоляк.
Він переконаний, що проблеми тільки наростають та посилюються, тому що путін перестав бути для цих російських еліт гарантом їхньої недоторканності на Заході, недоторканності їхнього майна.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023