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Подоляк: путін втрачає контроль, адже відбувається десакралізація його образу

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Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що кількість конфліктів, інцидентів і вибухів, що зростають в росії, свідчить про втрату контролю всередині країни.

Про це він сказав в етері телеканалу FREEДОМ.

За словами представника Банкової, на території країни-агресорки відбувається абсолютна втрата контролю над звичайними елементами безпеки як такої. Подоляк також наголошує: такі події говорять про те, що президент-диктатор рф володимир путін втрачає контроль, адже відбувається десакралізація його образу.

«Усе це говорить про те, що, по-перше, відбувається десакралізація образу путіна. Тобто він уже для росії не цар, який гарантує їм нескінченно велич. По-друге, наявність множинності конфліктів у найближчому оточенні. Усі, звісно, знають про конфлікт пригожина (власник пвк «вагнера» – ред.) з класичним генералітетом та про дуже багатьох на різних рівнях», – наголосив Подоляк.

Він переконаний, що проблеми тільки наростають та посилюються, тому що путін перестав бути для цих російських еліт гарантом їхньої недоторканності на Заході, недоторканності їхнього майна.

путін, Подоляк
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