Данілов: росія готується до «мінська-3»

У росії триває підготовча робота до переговорів, оскільки надії розв'язати питання військовим шляхом вони не мають.
Про це сказав у понеділок в ефірі телемарафону секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.
"План відомий, триває підготовча робота", - сказав він, наголосивши: "Усе, що стосується "мінська-3", є неприйнятним для нашого суспільства".
"Повертати вплив росії, медведчуків та інших не дозволить наш народ", - заявив Данілов.
Він не зміг відповісти на запитання, коли виникне "ситуація переговорів". "Є рішення РНБО, за яким жодних переговорів із путіним ми вести не можемо. Він - терорист", - сказав він.
За словами Данілова, "питання принципів є фундаментальним. Ми не можемо поступитися принципами, зокрема територіальною цілісністю. Інакше це закінчиться новою війною. Принципи - це свята річ".
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