Лубінець пропонує скасувати норму проведення перевірки адресу проживання ВПО

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець просить прем’єр-міністра Дениса Шмигаля скасувати норму, відповідно до якої внутрішньо переміщена особа (ВПО) втрачає виплати допомоги, якщо під час проведення перевірки не перебувала за адресою проживання.
Про це Лубінець повідомив у Telegram-каналі, передають Українськi Новини.
"Чинний механізм проведення перевірок фактичного місця проживання ВПО потребує перегляду або скасування! Звернувся до прем’єр-міністра Дмитра Шмигаля та віце-прем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук з проханням скасувати норму, відповідно до якої внутрішньо переміщена особа втрачає виплати, якщо під час проведення перевірки не перебувала за адресою проживання та протягом 10 днів після перевірки не прибула до органу соціального захисту населення", - написав він.
Лубінець наголошує, що оскаржити це рішення ВПО не зможе, як і повернути виплачену допомогу через неврегульованість самої процедури. Крім того, у постанові не передбачено, що ВПО потрібно попереджати про перевірку.
Омбудсмен зазначає, що оскільки людина в робочий час переважно знаходиться поза домом, перевірка покаже, що ВПО відсутня за місцем проживання.
"Наголошую, що запровадження перевірок місця перебування ВПО в умовах воєнного стану є невиправданим, а люди, які гостро потребують грошової допомоги можуть її безпідставно позбутися. Більше того, протиправність механізму проведення перевірок місця проживання ВПО вже було встановлено судом", - написав Лубінець.
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