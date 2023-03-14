Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

Нацбанк запускає інформаційну систему "Електронний архів НБУ"

108

Національний банк України запускає інформаційну систему "Електронний архів НБУ" для подальшого впровадження безпаперових (paperless) технологій у фінансовій системі України, повідомляє пресслужба НБУ.

Вже завершено дослідно-промислову експлуатацію системи "Електронний архів НБУ", яка тривала з грудня 2021 року. Впровадження системи забезпечить автоматизацію основних функцій архіву, оцифрування архівних документів, зручність доступу до них працівників.

Національний банк планує поширення цієї інформаційної системи у банках та фінансових установах для покращення взаємодії з регулятором та іншими держорганами.

Подальші кроки щодо розвитку та вдосконалення інформаційної системи включатимуть проведення пілотного проєкту з Укрдержархівом, Міністерством юстиції та Мінцифри з обміну електронними архівними документами.

Також вивчається можливість обміну архівних документів спільно з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) через створення нового онлайн-модуля "Особистий кабінет фондоутворювачів".

Намічено синхронізацію з електронними архівами банків, якщо такі вже працюють. Також НБУ допомагатиме банками створювати е-архіви.

Нацбанк стверджує, що готовий прислухатися до пропозицій банків щодо розвитку та впровадження нової електронної системи.

Правління НБУ затвердило у 2018 році проєкт "Електронний архів НБУ" та включило його до Стратегії Національного банку України до 2025 року.

НБУ
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 14 марта 2023
Понедельник, 13 марта 2023
Воскресенье, 12 марта 2023
Суббота, 11 марта 2023
Пятница, 10 марта 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Як державі підтримувати інновації в сучасних українських реаліях

Під час другої та третьої промислових революцій уряди країн концептуально розуміли, які галузі економіки і як саме необхідно було розвивати. Бо тогочасний технологічний уклад був передбачуваний щодо меж свого розвитку. Тепер, у четверту хвилю промислової революції, складність капіталізму і швидкість його змін зросла на порядки. Нині вкрай складно визначити сфери, які треба розвивати у межах державної політики та за фінансової підтримки держави, очікуючи гарантованого ефекту.

В Україні зросла частка непрацюючих кредитів у банківському секторі

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі становила на 1 січня 2023 року 38% порівняно з 30% на 1 січня 2022 року.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Система фінансування інновацій як запорука побудови технологічної економіки

Запорукою економічного розквіту України, відтак й забезпечення обороноздатності, є перехід економіки від експортосировинної до високотехнологічної. Один з першочергових кроків в цьому напрямку - створення системи фінансування інновацій.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023