Нацбанк запускає інформаційну систему "Електронний архів НБУ"

Національний банк України запускає інформаційну систему "Електронний архів НБУ" для подальшого впровадження безпаперових (paperless) технологій у фінансовій системі України, повідомляє пресслужба НБУ.

Вже завершено дослідно-промислову експлуатацію системи "Електронний архів НБУ", яка тривала з грудня 2021 року. Впровадження системи забезпечить автоматизацію основних функцій архіву, оцифрування архівних документів, зручність доступу до них працівників.

Національний банк планує поширення цієї інформаційної системи у банках та фінансових установах для покращення взаємодії з регулятором та іншими держорганами.

Подальші кроки щодо розвитку та вдосконалення інформаційної системи включатимуть проведення пілотного проєкту з Укрдержархівом, Міністерством юстиції та Мінцифри з обміну електронними архівними документами.

Також вивчається можливість обміну архівних документів спільно з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) через створення нового онлайн-модуля "Особистий кабінет фондоутворювачів".

Намічено синхронізацію з електронними архівами банків, якщо такі вже працюють. Також НБУ допомагатиме банками створювати е-архіви.

Нацбанк стверджує, що готовий прислухатися до пропозицій банків щодо розвитку та впровадження нової електронної системи.

Правління НБУ затвердило у 2018 році проєкт "Електронний архів НБУ" та включило його до Стратегії Національного банку України до 2025 року.