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путін розповів, чому у 2014 році не сталося повномасштабного вторгнення в Україну

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У росії не було "сучасної зброї", тому вона не розпочала повномасштабне вторгнення в Україну у 2014 році, обмежившись посиланням туди проксі-сил та створенням фейкових "республік".

Про це заявив російський диктатор володимир путін, відповідаючи на питання кремлівських пропагандистів.

"У нас тоді не було гіперзвукової зброї, а зараз є. Є й інші системи сучасні, а в 14-му році нічого подібного не було", — заявив путін.

За його версією, повномасштабного вторгнення не було й тому, що ситуація в російській економіці була несприятливою.

Також диктатор заявив, що він сподівався, що розпочату ним же війну на Донбасі "вдасться припинити мирними засобами".

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