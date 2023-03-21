У Мінекономіки розповіли про реалізацію Плану з розмінування земель сільськогосподарського призначення

На засіданні Національного органу з питань протимінної діяльності було схвалено План заходів щодо гуманітарного розмінування земель сільськогосподарського призначення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Розпочинаємо системну реалізацію Плану з розмінування земель сільськогосподарського призначення в 9 регіонах України, постраждалих від широкомасштабного вторгнення, прийнятого в рамках Міжвідомчої групи з питань гуманітарного розмінування. Обстеженню та в разі необхідності розмінуванню підлягає понад 470 тисяч 854 гектари земель. Це надзвичайно велика площа, навіть, якщо враховувати, що за результатами обстеження безпосередньо підлягатимуть розмінуванню значно менші обсяги", - сказала перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що в першу чергу зусилля з розмінування будуть спрямовані на малозабруднені землі з багаторічними насадженнями, чи заплановані під посів овочевих та баштанних культур.

"Також сьогодні ухвалено важливе рішення провести максимально широку інформаційну та роз’яснювальну роботу серед населення щодо ризиків, пов’язаних з вибухонебезпечними предметами, розглянуто важливі рішення, що сприятимуть пришвидшенню гуманітарного розмінування територій", - зазначила Свириденко.

Зазначається, що схваленим Планом передбачено гуманітарне розмінування Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської, Черкаської областей. При цьому найбільш економічно обґрунтованим визнано зосередження зусиль на розмінуванні (гуманітарному розмінуванні) першочергових земель сільгосппризначення в Миколаївській та Черкаській областях. Нагадаємо, що в Миколаївській області гуманітарне розмінування вже розпочалося.