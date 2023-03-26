путін нафантазував про потужний російський військово-промисловий комплекс рф

25 березня російський диктатор володимир путін визнав, що в росії є проблема зі снарядами, через що вводяться ліміти для військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву, яку приводять російські ЗМІ.

путін сказав, що, за російськими даними, у провідних країнах НАТО щомісяця виробляється 14-15 тисяч снарядів. Він зазначив, що українські військові за добу нібито використовують до 5 тисяч снарядів. Проте російський диктатор сказав, що військові рф використовують "значно більше" снарядів.

"зс росії витрачали набагато більше. Я зараз не хочу давати оцінку раціональності прийняття рішень на різних рівнях військового управління, але зараз генштаб та міноборони змушені запроваджувати певні ліміти", - заявив він.

Також путін, реагуючи на плани Євросоюзу поставити Україні мільйон снарядів, нафантазував про потужний російський військово-промисловий комплекс і пообіцяв за той самий термін виготовити втричі більше снарядів для армії рф.