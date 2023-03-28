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НБУ: В Україні знизився рівень підроблення банкнот національної валюти

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Рівень підроблення банкнот національної валюти за результатами 2022 року знизився більше ніж втричі. Найчастіше підробляли банкноти старого зразка номіналом 100, 200 та 500 грн.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Так, за підсумками минулого року на 1 млн справжніх банкнот гривні припадало близько 2,2 підроблених банкнот (за підсумками 2021 року – близько 7,1 банкноти).

Водночас, згідно з інформацією Європейського центрального банку цей показник у країнах Європейського Союзу у 2022 році майже в шість разів вищий і становив приблизно 13 банкнот євро (за підсумками 2021 року – 12 банкнот).

Найчастіше у 2022 році підробляли банкноти старого зразка, зокрема більшість (92%) вилучених з обігу підроблених банкнот припадала на банкноти трьох номіналів:

  • 500 грн (39% від загальної кількості вилучених підробок та 57% від їхньої загальної суми);
  • 200 грн (45% та 26% відповідно);
  • 100 грн (8% та 2% відповідно).

В НБУ зауважують, що інші вилучені з обігу підроблені банкноти номіналами 5, 10, 20, 50, 1000 грн становили лише 8%.

Підробки банкнот гривні нового зразка становлять лише 11% від загальної кількості підробок, вилучених у банківській системі України.
"На 1 млн справжніх банкнот гривні нового зраз
ка кількість підроблених становила лише 0,2 банкноти. Адже банкноти національної валюти нового покоління (номіналами 20, 50, 100, 200, 500 та 1 000 гривень, які Національний банк увів у обіг у 2015 – 2020 роках) мають посилену систему захисту", - підкреслюють в НБУ.

Там додають, що для захисту банкнот високих номіналів, які зловмисники найчастіше намагаються підробити, застосовано інноваційні оптично-змінні елементи захисту, які українцям легко перевірити, а зловмисникам – надзвичайно складно відтворити.

"Здебільшого вилучені з обігу підроблені банкноти національної валюти мали низьку якість та були розраховані на неуважність громадян та касових працівників закладів торгівлі. Знання елементів захисту банкнот гривні та уважна їх перевірка під час розрахунків гарантують мінімізацію ризиків з отримання підробок. Наявні на банкнотах гривні елементи захисту дають змогу гарантовано виявляти підроблені грошові знаки під час їхнього уважного візуального та тактильного контролю без застосування спеціального обладнання", - зазначають в НБУ.

Серед вилучених з обігу у 2022 році підроблених банкнот іноземної валюти переважали:

  • долари США (91% від загальної кількості всіх вилучених підроблених банкнот іноземної валюти);
  • євро (8%).

Найчастіше зловмисники підробляли іноземні банкноти 50 та 100 доларів США (23% та 76% від загальної кількості вилучених підроблених доларів США відповідно), 50 та 100 євро (26% та 28% від загальної кількості вилучених підроблених євро).

"У разі сумнівів щодо справжності та платіжності банкнот гривні й іноземної валюти громадяни можуть звертатися до банків, які передають ці банкноти для проведення досліджень Національному банку України", - підкреслили в НБУ.

НБУ
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