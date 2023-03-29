В Україні Люк Скайвокер сповіщатиме про повітряну тривогу

Американський актор Марк Гемілл, відомий за роллю Люка Скайвокера в оригінальній трилогії «Зоряних війн», сповіщатиме українців про повітряну тривогу.

«Увага. Повітряна тривога», – вимовляє голос із серйозністю лицаря-джедая. «Пройдіть до найближчого укриття».

Це сюрреалістичний момент у і без того сюрреалістичній війні: серйозний, але заспокійливий баритон актора Марка Хемілла, Люка Скайуокера із Зоряних війн, який закликає людей сховатися щоразу, коли Росія починає чергове повітряне бомбардування України», – пише Associated Press.

Коли тривога закінчується, Марк каже: «Нехай буде з тобою Сила». Голос Марка буде доступний у додатку Air Alert.

У коментарі Associated Press артист заявив, що захоплюється стійкістю українців і хотів допомогти, тож погодився озвучити англомовні команди сповіщення у додатку: «Казка про боротьбу добра зі злом перегукується з тим, що відбувається в Україні. Український народ згуртувався і так героїчно відреагував на те, що відбувається... Неможливо не надихнутися тим, як вони переживають цю бурю».