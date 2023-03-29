В Україні Люк Скайвокер сповіщатиме про повітряну тривогу

Американський актор Марк Гемілл, відомий за роллю Люка Скайвокера в оригінальній трилогії «Зоряних війн», сповіщатиме українців про повітряну тривогу.
«Увага. Повітряна тривога», – вимовляє голос із серйозністю лицаря-джедая. «Пройдіть до найближчого укриття».
Це сюрреалістичний момент у і без того сюрреалістичній війні: серйозний, але заспокійливий баритон актора Марка Хемілла, Люка Скайуокера із Зоряних війн, який закликає людей сховатися щоразу, коли Росія починає чергове повітряне бомбардування України», – пише Associated Press.
Коли тривога закінчується, Марк каже: «Нехай буде з тобою Сила». Голос Марка буде доступний у додатку Air Alert.
У коментарі Associated Press артист заявив, що захоплюється стійкістю українців і хотів допомогти, тож погодився озвучити англомовні команди сповіщення у додатку: «Казка про боротьбу добра зі злом перегукується з тим, що відбувається в Україні. Український народ згуртувався і так героїчно відреагував на те, що відбувається... Неможливо не надихнутися тим, як вони переживають цю бурю».
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023