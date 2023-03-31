путін хоче призвати на військову службу майже 150 тисяч осіб

російський диктатор володимир путін підписав указ про весняний призов громадян рф. З 1 квітня по 15 липня на військову службу заберуть 147 тисяч осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ диктатора.
"Здійснити з 1 квітня по 15 липня 2023 року призов на військову службу громадян російської федерації у віці від 18 до 27 років, які не перебувають у запасі і підлягають призову на військову службу, у кількості 147 тисяч осіб", - йдеться в указі.
Зазначається, що восени 2022 року на військову службу було призвано 120 тисяч осіб, а минулої весни - 134,5 тисячі. У середньому останніми роками кожен заклик торкався близько 130 тисяч росіян.
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