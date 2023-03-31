Фінляндії вдалося підірвати активність російської агентури

Фінляндії вдалося "значно підірвати" активність російської агентури у країні. Про це йдеться в опублікованій щорічній доповіді Служби безпеки та розвідки Фінляндії (SUPO).
Розвідці SUPO вдалося "значно підірвати розвідувальні операції Росії у Фінляндії протягом 2022 року" завдяки висилці співробітників російської розвідки, зокрема під дипломатичним прикриттям, і введенню обмежень на видачу віз громадянам РФ.
У вступі до доповіді глава SUPO Антті Пелттарі пише, що "погроза для Фінляндії з боку Росії націлена насамперед на громадянське суспільство", і що 2022 року Росія приділяла основну увагу таким формам гібридного впливу, як кіберзагрози та інформаційні операції.
За словами Пелттарі, розвідка приділяла особливу увагу "захисту критичної інфраструктури, необхідної для функціонування суспільства".
Він також зазначив, що агресія Росії проти України стала вирішальним фактором для ухвалення Фінляндією рішення приєднатися до НАТО.
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