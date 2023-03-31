Мінекономіки: Уряд спростив умови подання документів для отримання статусу безробітного

Кабінет Міністрів спростив умови подання документів для отримання статусу зареєстрованого безробітного та уточнив порядок отримання цього статусу онлайн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що на засіданні Кабінету Міністрів 30 березня було затверджено новий Порядок реєстрації, перереєстрації зареєстрованих безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу. Ним, зокрема, уточнено порядок отримання статусу зареєстрованого безробітного онлайн.

«Надання статусу безробітного буде і далі проходити, у тому числі, у електронній формі. Це полегшить процес подання документів внутрішньо переміщеним особам, особам, які перебувають на тимчасово окупованій території, або на території, на якій ведуться бойові дії. Також спрощується процес реєстрації для людей, які втратили документи, або у яких досі не були розірвані трудові відносини з роботодавцем, який знаходиться на території, де ведуться активні бойові дії», - сказала перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.

У міністерстві уточнили, що новий порядок реєстрації та перереєстрації передбачає низку змін. Зокрема, затверджено умови надання статусу зареєстрованого безробітного членам добровольчих формувань територіальної громади та перебування їх на обліку під час воєнного стану.

Відтепер робоче спілкування безробітного з кар’єрним радником щодо пошуку роботи прирівнюється до особистого відвідування центру зайнятості.

Також затверджено нові критерії підходящої роботи, у тому числі під час воєнного стану, та доповнено підстави припинення реєстрації безробітних щодо перебування за кордоном.