Топовые микроволновки 2023: как выбрать печь СВЧ правильно

Микроволновки давно стали привычным видом кухонной техники. С их помощью можно быстро разогреть суп или кашу с котлетой. Однако функционал печи СВЧ не ограничивает только разогревом. Если правильно подойти к выбору, Вы сможете купить микроволновку, которая заменит духовку и позволит значительно расширить ваше повседневное меню. При этом на готовку вы будете тратить минимум времени. Приготовить в современной микроволновой печи можно все что угодно: от куриных крылышек с хрустящей корочкой до пиццы и пирогов с разными типами начинки.
Стоимость печи зависит от нескольких факторов. Рассмотрим основные.
Недорогие микроволновки предназначены исключительно для разогрева, хотя при желании в них можно приготовить некоторые простые блюда. Их называют микроволновыми печами Соло. Но сегодня очень популярны микроволновки с грилем и конвекцией. Это уже куда более широкие возможности. Например, если внутри установлен инфракрасный кварцевый ТЭН, вы сможете быстро приготовить целую курочку без страха пригорания.
В бюджетных моделях имеются некоторые базовые функции вроде разогрева и размораживания по весу и времени. В более дорогих печах СВЧ мы найдем заложенные алгоритмы для приготовления по готовым рецептам. Также премиальные печи абсолютно безопасны, интегрируются с системой “умного дома”, управлять ими можно дистанционно при помощи смартфона.
Другие важные характеристики, влияющие на стоимость:
На первом месте по объемам продаж находятся, конечно же, бюджетные модели. В интернет-магазине “Цитрус” по ссылке выше вы подберете продукцию многих известных брендов:
Если же ищете микроволновую печь встраиваемого типа с наилучшими функциональными возможностями, рекомендуем обратить на модели стоимостью от 15-20 тысяч гривен. В этом сегменте особо выделяется продукция Siemens, Bosch, LG. Среди их преимуществ можно выделить наличие кварцевого гриля, инверторный тип двигателя, который подбирает оптимальный режим работы, интуитивно понятное управление при помощи сенсорных кнопок, предустановленные программы с рецептами для приготовления большого количества блюд.