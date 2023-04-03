Топовые микроволновки 2023: как выбрать печь СВЧ правильно

Микроволновки давно стали привычным видом кухонной техники. С их помощью можно быстро разогреть суп или кашу с котлетой. Однако функционал печи СВЧ не ограничивает только разогревом. Если правильно подойти к выбору, Вы сможете купить микроволновку, которая заменит духовку и позволит значительно расширить ваше повседневное меню. При этом на готовку вы будете тратить минимум времени. Приготовить в современной микроволновой печи можно все что угодно: от куриных крылышек с хрустящей корочкой до пиццы и пирогов с разными типами начинки.

Критерии выбора микроволновки: ключевые моменты

Стоимость печи зависит от нескольких факторов. Рассмотрим основные.

Внутреннее покрытие:

Эмаль – самый простой вариант, держится долго, но подвержена повреждениям со временем; Нержавеющая пищевая сталь – безопасное покрытие, но при его очистке запрещено использовать абразивные чистящие средства; Керамические и биокерамические покрытия – более дорогие, но они абсолютно безопасны и просты в уходе; Антибактериальные покрытия – наносят на керамику и сталь, способствуют поддержанию чистоты и отсутствию вредоносной микрофлоры.

Комплектация

Недорогие микроволновки предназначены исключительно для разогрева, хотя при желании в них можно приготовить некоторые простые блюда. Их называют микроволновыми печами Соло. Но сегодня очень популярны микроволновки с грилем и конвекцией. Это уже куда более широкие возможности. Например, если внутри установлен инфракрасный кварцевый ТЭН, вы сможете быстро приготовить целую курочку без страха пригорания.

Функционал

В бюджетных моделях имеются некоторые базовые функции вроде разогрева и размораживания по весу и времени. В более дорогих печах СВЧ мы найдем заложенные алгоритмы для приготовления по готовым рецептам. Также премиальные печи абсолютно безопасны, интегрируются с системой “умного дома”, управлять ими можно дистанционно при помощи смартфона.

Другие важные характеристики, влияющие на стоимость:

объем – 15-20 литров для небольшой семьи, 27-39 для большого семейства, столовых и даже ресторанов;

мощность (магнетрона и гриля) – дорогие микроволновки быстрее готовят благодаря высокой мощности;

управление – механическое и кнопочное, а Премиум печи оснащены сенсорными дисплеями и клавишами;

форм-фактор – отдельно стоящие либо встраиваемые с поверхностью из нержавейки.

Какие микроволновки популярны среди покупателей

На первом месте по объемам продаж находятся, конечно же, бюджетные модели. В интернет-магазине “Цитрус” по ссылке выше вы подберете продукцию многих известных брендов:

Ardesto;

Beko;

Samsung – выпускает как дорогие, так и более доступные по цене печи СВЧ;

Gorenje;

Candy.

Если же ищете микроволновую печь встраиваемого типа с наилучшими функциональными возможностями, рекомендуем обратить на модели стоимостью от 15-20 тысяч гривен. В этом сегменте особо выделяется продукция Siemens, Bosch, LG. Среди их преимуществ можно выделить наличие кварцевого гриля, инверторный тип двигателя, который подбирает оптимальный режим работы, интуитивно понятное управление при помощи сенсорных кнопок, предустановленные программы с рецептами для приготовления большого количества блюд.