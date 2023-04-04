Федоров розповів, чи можливо в Україні запустити видачу повісток через месенджери

В Україні запустити видачу повісток через месенджери технічно неможливо. Принаймні, цього року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайла Федорова в інтерв'ю LIGA.net.
На його думку, член оборонного комітету ВР Федір Веніславський, який раніше допускав роздачу повісток у Viber чи Telegram, "або некоректно висловився, або просто це було вирвано з контексту".
"Це неможливо зробити, поки немає якісного реєстру військовозобов'язаних, а до ідентифікатора реєстру не прив'язаний верифікований номер телефону. А у нас немає верифікації номера телефону та особи в державі. Я навіть не говорю зараз про Конституцію та постанови. Чисто технічно це неможливо зробити умовно в цьому році", - заявив Федоров.
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