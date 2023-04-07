Bloomberg: Через війну в Україні Орбан хоче продовжити в Угорщини надзвичайний стан

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан хоче продовжити в Угорщини надзвичайний стан через війну в Україні, повідомляє Bloomberg.
Мова йде про шість місяців. Відповідний законопроєкт уже оприлюднили на сайті угорського парламенту. Очікується, що документ підтримають у сесійній залі, оскільки "Фідес" (партія нинішнього прем'єра) має більшість.
В разі ухвалення закону Орбан зможе продовжити свої повноваження ще на пів року.
Прем'єр Угорщини змінив конституцію після своєї четвертої поспіль перемоги на виборах у 2022 році, дозволивши "керувати указами", коли у сусідній Україні триває війна. Щоправда, Орбан і раніше роками користувався надзвичайними повноваженнями, зсилаючись, зокрема, на загрозу імміграції.
Лише за останній рік угорський прем'єр видав сотні указів, зокрема, про перегляд бюджету на 20223 рік, що у демократичних країнах зазвичай є прерогативою парламенту. Законодавці із запізненням погодилися на зміни минулого тижня, через три місяці після набрання чинності початковим законом.
Через безпрецедентну консолідацію влади Європейський Союз був змушений розпочати розслідування щодо верховенства закону та призупинити фінансування Угорщини на суму понад $30 мільярдів.
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