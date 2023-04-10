Федоров: У Запорізької області окупанти почали замінювати місцевих колаборантів на приїжджих із рф

Протягом двох останніх тижнів було знищено понад 15 розташувань росіян на окупованих територіях Запорізької області, що посилило панічні настрої серед загарбників. Наразі окупанти почали замінювати місцевих колаборантів на приїжджих із рф.
Про це розповів мер Мелітополя Івана Федорова.
Він зауважив, що протягом двох останніх тижнів почастішали вибухи на ворожих військових базах і посилилися розправи над зрадниками.
Так, за останній час було знищено понад 15 розташувань окупантів.
"З них 7 знищено у Мелітополі, причому двічі щось траплялося на аеродромі і тричі на локомотивному ДЕПО. Інші - у Федорівці, Веселому, поблизу Токмака, Верхнього Токмака, Мирного, Молочанська", - уточнив Федоров.
Він зазначив, що цікавим є те, що після вибухів у ДЕПО, колаборанти почали виходити на зв’язок з силовими структурами України і розповідати, хто безпосередньо керує тепловозами, хто - електровозами.
Федоров також нагадав, що під пильним оком Служби безпеки України залишаються зрадники з тимчасово окупованих територій. Лише за тиждень 9 колаборантів з Мелітополя, Кирилівки, Нововасилівки та Веселого отримали підозри від СБУ.
Крім того, 4-х гауляйтерів з Якимівки, Кирилівки, Приазовського та Костянтинівки окупанти замінили на інших.
"Одразу після вибуху авто з гуляйтером Якимівки через 4 години окупанти представили вже нового з Росії. Росіяни зараз замінюють зрадників на "в доску своїх", - зазначив мер Мелітополя.
Як наслідок, констатує Федоров, окупанти у паніці та все частіше обговорюють підготовку до втечі.
"Окупантам і колаборантам не місце на українській землі. Тож кожен отримає "по заслугах" або від України, або від "своїх"", - підсумував мер Мелітополя.
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