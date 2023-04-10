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НБУ: В Україні скорочується кількість учасників небанківського фінансового ринку

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Кількість учасників небанківського фінансового ринку в березні 2023 року скоротилася на 37 - до 1347, повідомляється на сайті Національного банку України.

Кількість банків у лютому скоротилася на два - до 65, у зв'язку з рішеннями НБУ про відкликання ліцензії та ліквідацію Банку "Форвард" і Айбокс Банку.

До реєстру за березень ніхто не внесений. Водночас із реєстрів виключено 12 фінансових компаній, п'ять ломбардів, дві кредитні спілки та п'ять лізингових компаній виключено з реєстрів добровільно, а інші 7 фінансових компаній, п'ять страховиків і один лізингодавець - примусово.

За інформацією регулятора, протягом березня відмовлено у видачі ліцензій одній лізинговій компанії. Водночас 15 фінансовим компаніям, чотирьом ломбардам, двом кредитним спілкам і п'яти лізинговим компаніям анульовано всі ліцензії добровільно (на підставі поданих ними заяв), а іншим трьом фінансовим компаніям - примусово (як міра впливу).

Крім того, двом фінансовим компаніям і одному страховику анульовано частину ліцензій добровільно, а ще двом фінансовим компаніям і чотирьом страховикам - примусово. Також, відновлено дію ліцензій одній фінансовій компанії та одному лізингодавцю.

Станом на 31 березня на небанківському ринку працювали 110 страховиків non-life (у лютому - 115) і 12 life-страховиків (кількість не змінилася), один страховик зі спеціальним статусом, 171 ломбард (176), 157 кредитних спілок (159), 89 лізингових компаній (92), 682 фінансові компанії (701), 58 страхових брокерів (кількість не змінилася) і 67 колекторських компаній (кількість не змінилася).

Крім того, на ринку визнано діючими 25 банківських груп (кількість не змінилася) і 22 небанківські фінансові групи (як і в лютому).

На платіжному ринку діють 33 платіжні системи (37), створені резидентами, враховуючи державні, та 16 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами (кількість не змінилася). Крім того, на ринку діють компанії, що надають послуги фінансових платежів, серед них три банки-емітенти електронних грошей (кількість не змінилася). Серед інших суб'єктів, що діють на платіжному ринку, 36 комерційних агентів (41) і 35 технологічних операторів платіжних послуг (кількість не змінилася).

У березні до Національного банку надійшло 414 запитів від учасників ринку на реєстраційні та ліцензійні дії. Кількість запитів щодо фінансових компаній, ломбардів і лізингодавців становила 256. Кількість запитів щодо кредитних установ (банки та кредитні спілки) - 57, страховиків - 75, платіжних установ - 26.

Источник: Интерфакс-Украина
НБУ
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