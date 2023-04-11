НБУ затвердив порядок здійснення перевірок небанківських постачальників платіжних послуг

Національний банк України постановою правління від 6 квітня 2023 року затвердив порядок здійснення перевірок небанківських постачальників платіжних послуг і постачальників обмежених платіжних послуг, повідомляється на сайті регулятора.
Водночас наголошується, що, зокрема, врегульовано питання цілей здійснення перевірок, які проводять уповноважені НБУ, складу групи перевірки, прав та обов'язків уповноважених на проведення перевірки осіб. Окрім цього, окреслено права та обов'язки особи, уповноваженої представляти інтереси об'єкта перевірки та її працівників, підстави для організації позапланових перевірок, процедури організації, проведення та оформлення результатів планових і позапланових перевірок, порядок дій у разі перешкоджання проведенню перевірки.
З метою оптимізації процедур перевірки небанківських представників платіжних послуг, які мають також ліцензії на надання й інших фінансових послуг, передбачено можливість проведення одночасної інспекційної перевірки щодо і тих, і тих послуг.
Здійснення такої одночасної інспекційної перевірки відбуватиметься з урахуванням процедур, установлених Положенням про порядок організації, проведення та оформлення результатів інспекційних перевірок учасників ринків небанківських фінансових послуг, затвердженим постановою правління Національного банку від 26 лютого 2021 року №22 (зі змінами).
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023