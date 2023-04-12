Журналісти знайшли в рф вже сім кладовищ найманців з терористичної організації вагнера

Журналісти ВВС знайшли в рф вже сім кладовищ найманців з терористичної організації вагнера, причому деяких терористів поховали, ніяк не повідомляючи їхніх рідних.
російська служба ВВС повідомила, що в регіонах країни-агресора продовжують знаходити масові поховання вагнерівців, які були ліквідовані в Україні. Журналістам уже відомо про сім таких цвинтарів, на яких поховано близько тисячі осіб.
Перевірки щодо деяких із імен, зазначених на могилах, показали, що багато ліквідованих виявилися в'язнями, які мають відбувати терміни позбавлення волі.
Журналісти стверджують, що щонайменше у 42 перевірених випадках родичам вагнерівців так і не повідомили про їхню ліквідацію в Україні, а деяким родинам навіть після похорону найманців продовжували говорити, що вони живі.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023