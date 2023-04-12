Журналісти знайшли в рф вже сім кладовищ найманців з терористичної організації вагнера

Журналісти ВВС знайшли в рф вже сім кладовищ найманців з терористичної організації вагнера, причому деяких терористів поховали, ніяк не повідомляючи їхніх рідних.

російська служба ВВС повідомила, що в регіонах країни-агресора продовжують знаходити масові поховання вагнерівців, які були ліквідовані в Україні. Журналістам уже відомо про сім таких цвинтарів, на яких поховано близько тисячі осіб.

Перевірки щодо деяких із імен, зазначених на могилах, показали, що багато ліквідованих виявилися в'язнями, які мають відбувати терміни позбавлення волі.

Журналісти стверджують, що щонайменше у 42 перевірених випадках родичам вагнерівців так і не повідомили про їхню ліквідацію в Україні, а деяким родинам навіть після похорону найманців продовжували говорити, що вони живі.