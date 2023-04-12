Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів розмову з польським колегою Збіґнєвом Рау.
Про це він повідомив у Twitter.
Кулеба подякував Польщі за підтримку України.
"Ми обговорили негайні та довготермінові потреби сил оборони України, які може забезпечити Польща. Ми обидва погоджуємося, що потрібні рішучі кроки щодо України на саміті НАТО у Вільнюсі", - зазначив він.
Вільнюський саміт НАТО запланований на 11-12 липня цього року.
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