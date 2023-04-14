Галущенко: Міненерго наразі зосереджене на відновленні пошкоджених енергооб'єктів

Міністерство енергетики працює над тим, що енергетична інфраструктура України була захищена від можливих атак російської федерації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики України Германа Галущенка в ефірі національного телемарафону.
За його словами, Міненерго наразі зосереджене на відновленні пошкоджених енергооб'єктів. Окрім цього планується створити запас устаткування, який буде використовуватись для швидкого ремонту пошкоджень.
"І безумовно, це цілий план щодо робіт, які треба зробити з точки зору захисту об'єктів критичної інфраструктури", - розповів Галущенко.
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