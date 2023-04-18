Єрмак: Причетні до вбивства українських дітей у Бахмуті та Соледарі будуть покарані

Голова офісу президента Андрій Єрмак заявив, що причетні до вбивства українських дітей у Бахмуті та Соледарі будуть покарані.

Про це він написав у Telegram.

«російські терористи зізналися у вбивстві українських дітей у Бахмуті та Соледарі. Зараз мова йде про військових злочинців з пвк «вагнер», але це проливає світло на злочини російської армії в Україні. Вони крадуть наших дітей та вбивають», - написав Єрмак.

Він додав, що на вбивць чекає жорстоке та справедливе покарання.

«Скільки ще таких злочинів? Нація нелюдів та вбивць, біологічне сміття цього світу. Одного зізнання мало. Має бути покарання. Жорстке та справедливе. І воно обов‘язково буде. Ми дізнаємося всі факти злочинів і знайдемо кожного, хто вчиняв їх», - додав голова ОП.

Єрмак повідомив, що росіяни викрали тисячі українських дітей, але скільки їх лишилось в живих наразі невідомо.

«Ми робимо все, щоб повернути наших дітей», - сказав він.