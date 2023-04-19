Галущенко: Встановлення нових тарифів на електрику є важливим для підготовки генерації до осіннього сезону

Влада України поки що обговорює питання встановлення нових тарифів на електроенергію для населення. Про це сказав міністр енергетики Герман Галущенко на прес-конференції.

"Питання ще обговорюється. Але чого тільки не пишуть зараз – і 6 грн/кВт-год, і 8 грн/кВт-ч. Будемо бачити", – зазначив міністр.

Галущенко підкреслив, що встановлення нових тарифів є важливим для підготовки генерації до нового осінньо-зимового періоду (ОЗП).

"Це може бути одним із рішень для відновлення енергосистеми. Бо тут немає одного рішення. Те, що ми втримали систему, дуже великий виклик. Важлива ремонтна кампанія, щоб пройти наступний ОЗП", – зазначив міністр.