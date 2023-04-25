Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Кулеба: Поразка росії – це гарантія нормального життя для Європи

187

Поразка росії є гарантією нормального життя для Європи, безпека якої залежить від швидкості й обсягів постачання зброї. Важливим також є надання боєприпасів українським військовим для відновлення територіальної цілісності нашої держави та справедливого миру.

Про це під час Ради міністрів закордонних справ ЄС заявив голова МЗС Дмитро Кулеба.

«Поразка росії – це гарантія нормального життя для Європи. Нині немає жодного важливішого завдання. Для його досягнення Україні потрібно більше зброї та боєприпасів, і все це має бути доставлене якомога швидше», – каже міністр.

Він зазначив, що найвищі шанси на перемогу має та сторона, яка володіє кращою логістикою, у зв’язку з чим ЄС повинен пришвидшити поставки України, аби забезпечити визначальну перевагу нашої країни на полі бою.

«У нас спільна стратегічна мета: забезпечити мир у Європі для майбутніх поколінь. Ця мета нині залежить від швидкості ваших рішень та їхнього втілення. Давайте приберемо всі паперові стіни. Подолаємо всі процедурні перешкоди. Пришвидшимо кожен процес. Знищимо будь-які затримки на шляху між рішенням про надання зброї та її прибуттям на кордон України», – говорить Кулеба.

Зокрема міністр перелічив короткострокові, середньострокові та довгострокові військові потреби.

Він зауважив, що у короткостроковій перспективі Україні необхідно більше броньованої техніки, танків, артилерійських систем, далекобійної артилерії та боєприпасів. Важливо зміцнити ППО України, інтегрувати її із сусідніми країнами ЄС, а також уможливити надання Україні бойової авіації й невідкладно розпочати навчання українських пілотів на F-16.

На думку Кулеби, у середньостроковій перспективі потрібно збільшити пропускну здатність логістичних і ремонтних хабів, продовжити й розширити програми навчання для українських військових, збільшити обсяги виробництва боєприпасів й покрити потреби ЗСУ.

А у довгостроковій перспективі важливо фокусуватися на розвитку спільної політики оборони, яка включатиме Україну як невід’ємну складову.

Кулеба
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 25 апреля 2023
Понедельник, 24 апреля 2023
Воскресенье, 23 апреля 2023
Суббота, 22 апреля 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Тимчасова націоналізаця «Укрнафти» та «Укртатнафти»: quo vadis?

Після «націоналізації» державної «Укрнафти» та «Укртатнафти» керівництво компаній почало отримувати мільйонні зарплати на місяць, що жодним чином не вплинуло на якість роботи компаній чи їхню прибутковість
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Про роль неекономічних дисциплін в розбудові економіки

Намагання копіювати успішні моделі інших країн та відсутність належної уваги економістів до корисних знань з інших дисциплін заважає розвитку української економіки
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023