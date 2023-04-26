Сольський вважає, що Європа потребує української сільськогосподарської продукції

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський вважає, що Європа потребує українського зерна, кукурудзи, шроту та іншої сільськогосподарської продукції.

Про це він заявив під час онлайн-виступу на засіданні Ради ЄС з питань сільського господарства та рибальства, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Мінагрополітики.

Сольський зазначив, що Європа потребує українського зерна, кукурудзи, шроту та іншої продукції, а українські товари корисні для європейського ринку. Зокрема, український імпорт до Польщі приніс чимало вигоди не лише Україні, а й самій Польщі, яка збільшила експорт м'яса і молочних продуктів за минулий рік на 37%.

«Зерно з України посилило конкурентоспроможність польських виробників. Тож бізнес сусідньої країни зростав, використовуючи й українську сировину в тому числі. Зокрема, у 2022 році виробництво курятини у Польщі зросло на 8,2% порівняно з 2021 роком. Польща стала одним з лідерів серед країн ЄС по експорту курятини в треті країни», - заявив міністр.

Він додав, що у першому кварталі 2023 року Польща продала Україні 10,5 тис. тонн курятини, а Україна Польщі - 4 тис. тонн, що в 2,5 раза менше.

Крім цього, торік Польща збільшила на 40% експорт зернових і продуктів їх переробки.

Сольський наголосив, що аграрна торгівля між Україною та ЄС - це продовольча безпека для держав - членів ЄС, які потерпіли від минулорічної посухи. Це ефективність тваринництва у Німеччині, Нідерландах та інших лідерах тваринництва. Також на українському зерні заробляють трейдери, перевізники та порти.

За словами міністра, українське зерно не стало ключовою причиною ціноутворення на ринку. Сольський пояснив, що за останні два місяці котирування падають усупереч очікуванням фермерів усіх країн не через українське зерно, а через прогнози дуже великого врожаю з Бразилії.

Цей фактор тисне на ринки, можливо, сильніше ніж експорт з України, вважає український міністр.

«Ми бачимо стрімке зростання обсягів бразильського виробництва і експорту, що при повільно зростаючому попиті суттєво тисне на ціни. Ми щиро раді за колег із Південної Америки, але невже, виходячи з останнього досвіду, тепер треба закрити можливості експорту і Бразилії, аби світові ціни знову розвернулися в сторону зростання?» - зауважив очільник Мінагрополітики.

Сольський нагадав, що українські аграрії працюють у надскладних умовах війни, але розуміють проблеми колег за кордоном. Водночас він акцентував на тому, що основна причини нинішньої кризи - повномасштабна війна, розв'язана росією.

«Проблеми фермерів у європейських країнах - це не вина українських фермерів. І першопричина такої ситуації на європейському ринку - не в ціні українського збіжжя, а у війні, яку розв'язала росія проти України. Ця війна, нагадаю, триває вже дев'ять років. З яких ми переживаємо другий рік страшного і цинічного терору, знищення всього українського з боку російського агресора», - підкреслив міністр.

На переконання Сольського, нині необхідно досягти спільного взаємовигідного рішення шляхом дискусій та переговорів. При цьому міністр висловив сподівання на виважене рішення Єврокомісії.

«Ми ще раз підкреслюємо: для нас надзвичайно важлива думка і позиція наших сусідів. І та величезна підтримка, яку ми отримували і отримуємо. У нас є дискусія, тому що між справжніми друзями завжди є дискусія, і разом з тим вони завжди знаходять рішення», - підсумував очільник Мінагрополітики.