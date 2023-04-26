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Федоров: російські військові розрили могильник худоби і захворіли на сибірську виразку

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Група російських військових розрила могильник худоби і захворіла на сибірську виразку.

Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров, відповідний пост з'явився у його Telegram-каналі.

Інцидент стався на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. За даними мера, окупанти підчепили небезпечну хворобу під час риття окопів.

Внаслідок інциденту цілий ворожий підрозділ відправили на карантин. А двох окупантів із симптомами захворювання спочатку доставили до лікарні Мелітополя, а потім, вже після підтвердження діагнозу, вивезли у невідомому напрямку.

«Навіть українська земля витісняє окупантів. Хепі енду їм точно не буде», – підсумував Федоров.

Нагадаємо, сибірка - небезпечне інфекційне захворювання, яке проникає в організм через шкіру, легені або шлунок. Захворювання має тяжкий перебіг і може призвести до смерті хворого.

Федоров
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